Inaugurato giovedì 22 dicembre, a Setteville di Guidonia, il Centro diurno per persone con disabilità. La struttura, finanziata dal Piano di Zona RM 5.2, entrerà in funzione lunedì 27 e, una volta a regime, potrà accogliere 40 persone.

Il servizio, affidato alla cooperativa sociale onlus “La Lanterna di Diogene”, si svilupperà con laboratori e attività pratiche come cucina, teatro, musica, informatica e attività sportiva. Il Centro sarà attivo cinque giorni a settimana. Il bando per richiedere l’adesione al progetto è sempre aperto e consultabile sul sito www.guidonia.org.

“Questa struttura mancava da anni – spiega l’assessore al Welfare Cristina Rossi -. La Città, le famiglie, i ragazzi, lo chiedevano a gran voce da tempo. Ora, finalmente, è diventato realtà. Abbiamo la responsabilità, ma anche la determinata volontà come Amministrazione comunale, di sostenere con progetti e servizi tutte quelle azioni volte a garantire una migliore qualità della vita delle persone con disabilità e a promuovere e sostenere un adeguato e condiviso progetto di vita. Il centro Diurno “Oltre i confini” è solo il primo passo”.

Il Centro diurno è stato realizzato in via Todini 87, con un finanziamento regionale, ed è organizzato in ambito distrettuale. A breve ne aprirà uno gemello a Palombara Sabina. Le due strutture serviranno, quindi, oltre Guidonia Montecelio, anche Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant’Angelo Romano.

“C’è ancora molto da fare – continua Rossi – ma stiamo lavorando per rendere Guidonia Montecelio una Città sempre più inclusiva. Inoltre, abbiamo già fissato il prossimo obiettivo: vogliamo introdurre il servizio di trasporto così da agevolare le famiglie”.

“Vogliamo rendere Guidonia Montecelio una Città più attenta e sensibile ai bisogni di tutti i cittadini – conclude il sindaco Mauro Lombardo -. L’apertura di questo Centro diurno è un importante passo in avanti in tal senso, così come la nuova sede che abbiamo trovato e allestito per il Centro antiviolenza. Di obiettivi ne abbiamo prefissati molti, stiamo lavorando alacremente per raggiungerli tutti quanto prima possibile”.