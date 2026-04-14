Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record

(Adnkronos) – Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ritardi fino a 120–180 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione. I disagi, secondo gli aggiornamenti, stanno coinvolgendo sia treni Frecciarossa sia Italo, con effetti che si stanno estendendo anche ai treni Intercity e ai collegamenti a lunga percorrenza.

La circolazione dei treni Alta Velocità risulta fortemente compromessa. Diverse corse sono state cancellate o deviate sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Disagi anche per gli Intercity, che registrano ritardi medi fino a 60 minuti.

Tra le principali variazioni segnalate:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): origine da Roma Termini.

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): instradato via Formia, senza fermata a Napoli Afragola.

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): origine da Roma Termini.

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): cancellato.

I passeggeri sono invitati a rivolgersi al personale di assistenza Trenitalia per soluzioni alternative e primi treni utili.

Oltre alle cancellazioni, diversi treni Alta Velocità registrano ritardi superiori a 60 minuti, tra cui:

FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale

FR 9608 Salerno – Milano Centrale

FR 8334 Napoli Centrale – Roma Termini

FR 9406 Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia

FR 9490 Salerno – Venezia Santa Lucia

La situazione resta in evoluzione mentre i tecnici di RFI continuano le operazioni di ripristino della piena regolarità della linea.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)