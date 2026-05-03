Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che si stava recando in Armenia, è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità politica europea. 

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan, e dall’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica d’Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà alla riunione della Comunità politica europea, in programma domani. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giorgia Meloni, compleanno di lavoro: la premier domani compie 47 anni

14 Gennaio 2024

Saman Abbas, Procura chiede riconoscimento attenuanti generiche per zio e cugini

15 Dicembre 2023

Il Festival delle Luci torna a Pomezia

2 Febbraio 2018

Italia-Australia oggi finale di Coppa Davis: Sinner guida gli azzurri

26 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno