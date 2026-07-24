Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Guardiola dice no alla Nazionale italiana, decisione per motivi personali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il tecnico catalano Pep Guardiola non sarà il ct della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto apprende l’Adnkronos l’ex tecnico del Manchester City, è stato lusingato per la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l’offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana.  

Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po’ di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League. La decisione non è arrivata per motivi economici. “Per Pep l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante”, ha detto Paolo Maldini in riferimento alla ipotetica richiesta del tecnico di 20 milioni. Ora la Federcalcio ora dovrà virare su un nuovo profilo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto in provincia di Salerno, scossa 3.9 a Ricigliano

10 Febbraio 2024

Guerra Israele-Hamas, Idf: “Decine di terroristi uccisi nella notte”

4 Novembre 2023

Latina, una nuova alleanza civile contro le mafie

12 Giugno 2018

Corea-Repubblica Ceca 2-1, gol annullato a Soucek: cosa è successo

12 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno