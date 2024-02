Grottaferrata – Torna il Carnevale Grottaferratese: 8, 11 e 13 febbraio 2024

“È tutto pronto per una nuova, splendida edizione del Carnevale Grottaferratese, alla quale invito tutta la cittadinanza a partecipare – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Siamo lieti di presentare ancora una volta un evento che valorizza il nostro territorio, dando visibilità alle bellezze della nostra città e fornendo, soprattutto ai giovani concittadini, occasioni di svago e di partecipazione alla vita di comunità. Un sentito ringraziamento al Comitato del Carnevale Grottaferratese per l’organizzazione delle iniziative”.

“Grottaferrata è pronta ad accogliere i tanti visitatori attesi per questa edizione del Carnevale – dichiara l’Assessore al Turismo Daniele Rossetti –. Un evento che porta con sé gioia e divertimento, ma anche una notevole affluenza di pubblico a beneficio delle nostre attività locali. Ringrazio il Comitato del Carnevale Grottaferratese e tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione di questa importante iniziativa”.

Si parte venerdì 8 febbraio alle 14:30 con il tradizionale corteo da piazza Giordano Bruno. Accompagnati dalle musiche degli “Sbandati di Monte Porzio Catone” e dagli artisti di strada, ad aspettare i partecipanti ci sarà una piazza Cavour carica di colori, coriandoli e dolciumi.

Domenica 11 alle 14:30, un nuovo corteo in maschera partirà da piazza Vittime del Fascismo in compagnia della banda musicale Puccini di Cave. Il corteo arriverà in piazza Cavour, dove troverà lo spettacolo di magia della Maga Nanà e la premiazione per il miglior cane mascherato che avrà sfilato nel corso del pomeriggio.

Martedì 13 alle 14:00 inizierà l’evento conclusivo del Carnevale 2024. Il corteo stavolta partirà da piazza De Gasperi e passando per piazza Cavour ripartirà per piazzale San Nilo, dove si terrà il tradizionale “saluto” al Carnevale dando fuoco a Pulcinella. Insieme all’intrattenimento e ai tanti spettacoli, l’Amministrazione comunale e il Comitato del Carnevale Grottaferratese premieranno la miglior maschera, il miglior gruppo mascherato, la miglior famiglia mascherata, la migliore classe mascherata e molto altro!

“Esprimo la mia profonda gratitudine al Sindaco Di Bernardo e all’intera Giunta comunale per l’instancabile lavoro svolto e per la costante attenzione alle esigenze del Carnevale di Grottaferrata”, dichiara il presidente del Comitato del Carnevale Grottaferratese Paolo Vinciguerra.

Il Carnevale Grottaferratese è un’iniziativa organizzata dal Comitato per il Carnevale Grottaferratese con il patrocinio del Comune di Grottaferrata.