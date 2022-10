Grottaferrata (Roma): chiude il figlio di 8 anni in auto e va a giocare alle slot machine, denunciato 46enne

Ha lasciato il figlio chiuso in auto per andare a giocare alle slot machine. Se ne sono accorti, ieri sera dopo le 22, i carabinieri in piazza Squarciarelli a Grottaferrata. I militari sono stati chiamati da alcuni passanti che segnalavano un bimbo solo, chiuso in macchina, che piangeva. Il bambino di 8 anni, anche se in buone condizioni, piangeva spaventato. I militari, dalla targa dell’auto sono risaliti alla proprietà, una società di leasing di Roma. Cercando invece nei locali della zona, ed in particolare in una sala giochi, hanno trovato il padre del minore, un 46enne moldavo, che giocava alle slot machine. Per lui è scattata la denuncia per abbandono di minore, mentre il bimbo è stato affidato alla madre.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...