Grottaferrata: Interventi sulle strade [FOTO]

Nell’ultimo mese diversi interventi di manutenzione stradale hanno coinvolto alcune località periferiche di Grottaferrata. Parte di essi si sono verificati a seguito della posa della fibra e del rinnovo degli impianti (via XXIV Maggio, via Quattrucci fino al plesso scolastico Rosa Di Feo), altri hanno riguardato invece tratti stradali periferici in grave stato di dissesto, come via di Rocca di Papa, via Prato della Corte e via Vicinale della Macchia (in quest’ultime due strade i lavori sono iniziati nel corso della mattinata odierna).

Interventi che precedono la realizzazione di quanto previsto dall’accordo quadro da 4.7 milioni di euro, approvato dalla Giunta comunale, per il rifacimento di strade e marciapiedi su tutto il territorio di Grottaferrata, che inizierà a produrre i suoi frutti a partire dalla primavera 2023.

A tali manutenzioni si aggiunge il completamento del marciapiede che dal Liceo Touschek porta alla frazione di Borghetto, che oggi garantisce la sicurezza degli spostamenti a piedi di studenti e residenti del quartiere.