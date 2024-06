Grottaferrata – Cinema comunale AlFellini: in arrivo la rassegna estiva a 3,50 euro dal 9 giugno al 17 luglio

I migliori film della stagione 2023/2024 in una speciale rassegna estiva al prezzo shock di soli 3,50 euro a spettacolo. È tutto pronto per un’estate all’insegna del grande cinema nelle sale del Cinema comunale AlFellini di Grottaferrata, tutti i giorni, dal 9 giugno al 17 luglio 2024 con oltre quaranta film in proiezione.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare alla cittadinanza e a tutti i visitatori di Grottaferrata la prima rassegna a 3,50 euro del Cinema comunale AlFellini, fortemente voluta dalla nostra Amministrazione – commenta il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Uno dei principali obiettivi perseguiti con l’acquisto del nostro storico Cinema cittadino, dopo anni di abbandono, è stato quello di riavvicinare i cittadini alla cultura e alla socialità, attraverso eventi, convegni e rassegne a prezzi inclusivi”.

“In questi mesi – prosegue il Primo Cittadino – il Cinema comunale AlFellini è diventato un vero polo culturale cittadino. Lo testimoniano i tantissimi ingressi e il successo delle numerose iniziative dedicate alle scuole, alle persone con disabilità e ai progetti in ambito sociale e culturale che abbiamo realizzato in collaborazione con l’associazionismo locale. Un laboratorio di economia civile, volano per la creazione di valore e di felicità pubblica. Ringrazio Madison Cinemas per l’importante collaborazione, grazie alla quale possiamo proporre oggi questa rassegna, la prima di una lunga serie”.

La rassegna estiva del Cinema comunale AlFellini è una delle iniziative a favore della cittadinanza previste dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Grottaferrata e l’attuale gestore.

La rassegna si terrà nella Sala Tognazzi e nella Sala Pirandello, mentre la Sala Veneri rimarrà adibita alla normale programmazione.

Il costo per ogni spettacolo è di euro 3,50 acquistando il biglietto direttamente presso il Cinema.

Per acquisti online tramite il sito madisoncinemas.it il prezzo è di euro 4,50 (comprensivo di diritti di prevendita)

Cinema AlFellini, viale I Maggio 82 – Grottaferrata