Grottaferrata – Accordo tra Sarim e lavoratori iscritti al Cobas: l’Amministrazione comunale mediatrice nella risoluzione delle criticità

Dopo una serie di incontri oggi è stato sottoscritto presso il Comune di Grottaferrata un accordo tra la SARIM e i lavoratori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti appartenenti ai COBAS. Con l’accordo le parti hanno posto fine ad alcune criticità emerse nel corso della gestione del rapporto contrattuale che avevano portato i COBAS a proclamare lo sciopero in data 24 marzo 2023.

L’Amministrazione comunale, pur non avendo competenza e responsabilità nella gestione del rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda appaltatrice, ha svolto un ruolo di impulso e mediazione, per l’evidente impatto che situazioni conflittuali possono generare sull’erogazione di un servizio pubblico essenziale per la comunità. Negli incontri svolti il ruolo dell’Amministrazione è stato principalmente volto a mediare tra le parti al fine di trovare soluzioni che consentano anche un miglioramento del servizio.

Nel raggiungere dell’accordo, i rappresentanti sindacali dei COBAS hanno espressamente apprezzato lo sforzo dell’Amministrazione comunale di impulso e mediazione volto alla risoluzione delle problematiche evidenziate, ed hanno garantito che in futuro, proprio in considerazione di tale impegno, eviteranno di proclamare ulteriori scioperi in modo da non arrecare disagi alla comunità, utilizzando, qualora in futuro dovessero sorgere ulteriori motivi di contrasto con il datore di lavoro, altre forme di lotta sindacale.

Il Sindaco nel ribadire di aver svolto nella presente vicenda un ruolo di mero mediatore e che gli impegni di natura contrattuale relativi ai dipendenti riguardano esclusivamente le parti coinvolte nel rapporto di lavoro, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto sia per i lavoratori che per la città, per il quale ringrazia per la disponibilità al confronto proficuo tutte le parti in causa.