Grottaferrata, 25 Aprile: i giovani protagonisti nelle iniziative per il Giorno della Liberazione

Il prossimo 25 aprile ricorrerà il 78° anniversario del Giorno della Liberazione dall’occupazione nazi-fascista e della Riunificazione dell’Italia. In occasione di questa importante ricorrenza, l’Amministrazione Di Bernardo ha organizzato una serie di iniziative che coinvolgeranno in prima persona i giovani cittadini e le loro famiglie.

La prima coinvolgerà i bambini e i ragazzi di Grottaferrata in età compresa tra i 5 e i 13 anni e le loro famiglie, che a partire dalle 9:00, da via Vecchia di Marino verso il centro città, parteciperanno al Festival itinerante dei Giochi di Strada in quattro tappe con la riproposizione di attività che hanno caratterizzato l’infanzia e la prima adolescenza dei giovani tra le due Guerre e nell’immediato Dopoguerra, per ricreare le atmosfere e i sentimenti di un’epoca ormai lontana nel tempo.

Ai partecipanti sarà consegnato il volume “Incontro con la Costituzione”, edito dal Senato della Repubblica, che spiega in modo facile e accattivante, attraverso l’uso dei fumetti, gli articoli più importanti e basilari della Costituzione italiana. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Consiglio comunale dei Giovani, Filippide Runners Team ASD e Giochi di Strada ONLUS.

Successivamente, dopo la Santa Messa presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, prevista per le 11:00, le iniziative si sposteranno a Piazza Cavour, con l’intervento e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del Sindaco Mirko Di Bernardo. In questa occasione, verrà consegnata ai cittadini di Grottaferrata che nel 2023 compiono diciotto anni una copia della Costituzione Italiana, in modo da suggellare l’ingresso nella maggiore età e l’acquisizione di nuovi diritti e nuovi doveri civici con l’omaggio della nostra elegante Carta costituzionale.

Infine, nel pomeriggio, la Festa della Liberazione sarà animata con brani musicali, letture e uno spettacolo di danza a Piazza Cavour. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con l’ANPI Frascati-Grottaferrata.

“Celebriamo una delle date più importanti della storia nazionale. La fine dell’oppressione nazi-fascista, la Resistenza, l’inizio del percorso, coronato nel ’48 con la Costituzione Repubblicana, che ha portato l’Italia ad essere lo Stato democratico e civile di cui oggi ci onoriamo di essere cittadini – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Sono passati 78 anni da quel 25 aprile 1945, ed oggi più che mai ci preme ricordare ancora una volta il sacrificio, il desiderio di libertà, la solidarietà che il nostro popolo ha dimostrato nel periodo più buio della sua storia. Festeggeremo il Giorno della Liberazione coinvolgendo soprattutto i giovani, cercando di trasmettere loro i valori fondanti della nostra comunità e l’importanza di farli propri, difendendoli e applicandoli nella vita di tutti i giorni. Memoria e identità verranno così tenute vive, insieme, da un processo di formazione continua che sensibilizzi le coscienze per far sì che la storia non si ripeta”.

