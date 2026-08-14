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Grosseto, bambina di un anno ricoverata per intossicazione da cannabinoidi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Una bambina di appena un anno è stata ricoverata all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un’intossicazione da cannabinoidi. La piccola, accompagnata dai genitori al pronto soccorso, non rispondeva normalmente agli stimoli e da alcune ore appariva molto sonnolenta. I primi esami, comprese le analisi del sangue, non avrebbero evidenziato anomalie tali da spiegare le sue condizioni. La causa del malessere, spiega un articolo della ‘Nazione’, è stata individuata attraverso l’esame delle urine, risultato positivo a una significativa concentrazione di cannabinoidi. L’ipotesi è che la bambina possa avere ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. 

Dopo le cure e il monitoraggio dei sanitari, le condizioni della piccola sono progressivamente migliorate e la bimba sarebbe ora fuori pericolo. Resta da chiarire come la sostanza sia entrata in contatto con la bambina. Sul caso sono stati informati i carabinieri e i servizi sociali del Comune, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad acquisire le spiegazioni dei genitori. 

L’episodio riporta alla memoria altri casi di intossicazione da sostanze stupefacenti che hanno coinvolto minori in Toscana, tra cui quelli, ben più gravi, avvenuti a Manciano nel 2020 e ad Arezzo nel 2011, entrambi legati all’ingestione di metadone. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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