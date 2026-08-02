Grecia, due elicotteri si scontrano in volo: erano impegnati nella lotta agli incendi

(Adnkronos) – Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia oggi, domenica 2 agosto, mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Psatha a ovest di Atene. Ad annunciarlo sono stati i vigili del fuoco. Dopo l’incidente sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso degli equipaggi.

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