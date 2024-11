Grave lutto nel cinema: tutti in lacrime per la scomparsa del grande attore

Grave lutto nel cinema: il grandissimo attore è morto improvvisamente, tutti in lacrime. L’annuncio ufficiale.

Un lutto improvviso ha sconvolto il mondo del cinema italiano per la morte di uno degli attori più bravi che, nel corso della propria carriera, ha lavorato con registi di teatro come Giorgio Strehler e Luca Ronconi, al cinema con Gabriele Salvatores e Mel Gibson. A 70 anni, è venuto a mancare l’attore Fabio Sartor.

L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram del Nuovo Imaie per il settore audiovisivo, di cui da qualche tempo era Consigliere d’Amministrazione e che lo descrive come “un attore di grande carisma che, con la sua indiscussa professionalità ha spaziato tra il mondo del teatro, della televisione e del cinema, anche in grandi produzioni internazionali. Il suo essere indelebilmente veneto e sempre pieno di progetti ed iniziative lo ha reso un compagno prezioso anche nel quotidiano lavoro fianco a fianco”.

Chi era Fabio Sartor

Fabio Sartor è stato un attore italiano che è venuto a mancare oggi, mercoledì 6 novembre 2024. Dopo aver studiato architettura dell’Università di Venezia (IUAV) con Vittorio Gregotti, Aldo Rossi e Massimo Cacciari e contemporaneamente presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia diretto da Giovanni Poli.

La sua, tra teatro e cinema, è stata una carriera straordinaria. In teatro, infatti, ha lavorato con registi quali Giorgio Strehler, Peter Stein, Klaus Gruber, Luca Ronconi, Robert Fortune, Luca Barbareschi, Antonio Calenda, Giancarlo Marinelli, Patrick Rossi Gastaldi e Rimas Tuminas mentre al cinema ha lavorato con Piero Schivazappa, Mel Gibson, Marlene Gorris, Diane Kurys, Peter Greenaway, Alessandro Rossetto, Ruggero Deodato, Giuseppe Piccioni, Enrico Oldoini, Pappi Corsicato e Florestano Vancini.

In televisione, inoltre, ha lavorato in diverse fiction come «Che Dio ci aiuti 4»; «Un passo dal cielo 3», «Paura d’amare 2», «Casa famiglia 2», «Una donna per amico 2».