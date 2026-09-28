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Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: prima eliminazione, le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
‘Grande Fratello Vip’ torna stasera, lunedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5, con un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.  

 

Due concorrenti sono già ai ferri corti. Si tratta di Marina La Rosa e Alex Belli, che si sono osservati, studiati e hanno deciso di sfidarsi a viso aperto. Battute taglienti e frecciate pungenti: chi avrà la meglio? Stasera il confronto. 

Spazio poi a Piera Meloni. Lacrime e dubbi sulla sua storia d’amore. Che ruolo ha Alessandro Roncaccia in questo suo momento? Momento show con la diva Valeria Marini. Stasera si esibirà con Moreno Morello per salvare il budget della spesa. Ci riusciranno? La parola al pubblico social. 

Questa sera ci sarà la prima eliminazione di questa edizione. Chi lascerà la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo? 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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