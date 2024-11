Grande Fratello Mediaset corre ai ripari, stop alla puntata del sabato sera: cosa sta succedendo

Mediaset ha preso una decisione, dopo settimane di rumors e chiacchiericcio, sul reality di Canale 5 Grande Fratello.

Dopo una breve parentesi di programmazione che ha visto il Grande Fratello (GF) traslocare al martedì sera, il reality show più discusso e seguito d’Italia si appresta a ritornare alla sua collocazione abituale del lunedì sera su Canale 5.

La decisione arriva in seguito alle modifiche temporanee apportate per fare spazio alla nuova edizione de La Talpa, che non ha ottenuto gli ascolti sperati.

Grande Fratello, cambio programmazione

La Talpa, l’adventure game condotto da Diletta Leotta, non è riuscito a conquistare il pubblico come previsto. Con una media di share che si aggira intorno al 10%, dopo solamente tre puntate, la produzione ha deciso di concludere anticipatamente l’avventura. Il prossimo lunedì 25 novembre verrà trasmessa un’unica puntata conclusiva dove verranno svelati sia il vincitore della quarta stagione sia l’identità della talpa. Questo permetterà al GF di riprendere la sua posizione standard del lunedì sera.

A partire dal 2 dicembre, Alfonso Signorini e i suoi inquilini torneranno quindi a intrattenere il pubblico nel consueto slot del lunedì sera. Questa mossa sembra essere strategica anche per contrastare gli ultimi due appuntamenti de L’amica geniale, serie televisiva che sta riscuotendo un grande successo. Il GF lascia così lo slot del martedì e rinuncia momentaneamente ai doppio appuntamento settimanali introdotti recentemente.

Il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello è destinato a terminare presto. Dopo aver sfidato Ballando con le stelle nel prime time del sabato sera – scelta audace data la popolarità del talent show condotto da Milly Carlucci – lo show tornerà ad avere una sola messa in onda settimanale. Sebbene previste due date nel sabato sera (il 23 novembre e il 7 dicembre), questa programmazione sarà limitata e non vedrà ulteriori continuità.

Nonostante la recente flessione degli ascolti registrata martedì 19 novembre, quando i numeri sono drasticamente scesi sotto i due milioni con uno share del 15%, le speranze per un rilancio dell’interesse verso il GF sono alte. Il ritorno alla programmazione tradizionale potrebbe infatti rappresentare la chiave per riaccendere l’entusiasmo dei telespettatori e garantire allo show di mantenere alto il suo profilo mediatico.