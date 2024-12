Grande Fratello, Federica Petagna nella bufera, gesto gravissimo: “Espulsione immediata”

Nuove tensioni all’interno della casa del Grande Fratello: Federica Petagna nella bufera per il gesto, chiesta l’espulsione

Il Grande Fratello, il reality show di Canale 5 che da anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per un episodio che ha scatenato polemiche e indignazione. Questa volta a finire sotto i riflettori è stata Federica Petagna, concorrente del programma, per un gesto considerato da molti inaccettabile e che ha sollevato un vespaio di reazioni tra il pubblico e sui social network.

Durante una diretta H24 trasmessa su Mediaset Infinity, Federica Petagna si è resa protagonista di un episodio spiacevole rivolgendosi a Lorenzo Spolverato, altro concorrente della casa più spiata d’Italia. “Tu sei un finocchio“, ha esclamato la giovane napoletana rivolta al modello milanese, scatenando immediatamente una valanga di commenti negativi sul web. La frase pronunciata da Federica non solo ha sorpreso Lorenzo, visibilmente spiazzato dall’accaduto, ma ha anche acceso le discussioni tra gli spettatori che non hanno tardato a etichettare l’accaduto come omofobia.

Federica e le parole verso Lorenzo

La reazione del pubblico non si è fatta attendere: numerosi utenti hanno espresso il proprio disappunto nei confronti dell’atteggiamento tenuto dalla concorrente del Grande Fratello. Tra i commenti apparsi online molti sottolineano come tale comportamento sia inaccettabile e richiedano misure severe nei confronti della Petagna. “Questa parola è da squalifica“, scrive un utente; mentre altri aggiungono: “Su questo termine non possono passarci sopra” e “Va bene che Lorenzo non gode della mia stima ma questa parola…non va detta”.

Il contesto in cui si sono svolti i fatti aggiunge ulteriore tensione alla vicenda. Al momento dell’episodio incriminato Federica si trovava in giardino insieme a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La frase offensiva è stata pronunciata all’improvviso lasciando tutti sorpresi per la gravità del gesto compito quasi con leggerezza dalla ventenne.

Lorenzo Spolverato è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello; amato o criticato dal pubblico ma sempre al centro dell’attenzione mediatica anche fuori dalla casa grazie ai gossip che lo vedono protagonista. Recentemente la giornalista Grazia Sambruna aveva rivelato l’esistenza di voci riguardanti una presunta relazione tra il modello milanese e un influente personaggio nel mondo della moda.

Alfonso Signorini, conduttore storico del programma, si trova ora davanti a una situazione delicata necessitante interventi immediati per ribadire i principi fondamentali di rispetto ed educazione che devono regnare sovrani all’interno della casa più spiata d’Italia.