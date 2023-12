Grand Theft Auto 6, Rockstar svela la data di uscita del trailer

(Adnkronos) – Il primo trailer di Grand Theft Auto 6 è in arrivo: l'attesa si conclude questo martedì, 5 dicembre, alle 15 ora italiana. Lo sviluppatore Rockstar ha annunciato la notizia nel pomeriggio di venerdì, scatenando un'altissima aspettativa. Il trailer è stato anticipato per la prima volta in un report di Bloomberg il mese scorso. Un altro report dello scorso anno, sempre di Bloomberg, aveva rivelato alcuni dettagli che potrebbero essere inclusi in GTA 6 alla sua uscita, come ad esempio il co-op con due protagonisti di due generi diversi. Lo sviluppo del prossimo capitolo della serie era iniziato già nel 2014, solo un anno dopo GTA 5. Poi, molti anni dopo, in un post sul blog del 2022, Rockstar confermò che il prossimo gioco GTA era in "sviluppo attivo". Secondo le voci più accreditate, GTA 6 avrà una protagonista femminile, di etnia latina, giocabile. Il personaggio in questione è parte di una coppia di personaggi principali in una storia a tema rapinatori di banche in stile Bonnie e Clyde. Inoltre, il gioco sarà ambientato nella moderna Vice City, una versione fittizia di Miami e delle sue aree circostanti. Si dice anche che avrà un tono comico diverso rispetto ai precedenti giochi di Grand Theft Auto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...