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Gp Canada, contatto Antonelli-Russell in gara sprint. Furia Kimi: “È stato scorretto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Scintille tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell nella gara sprint di Formula 1 del Gp del Canada oggi, sabato 23 febbraio. Al sesto giro della gara, il pilota italiano ha provato il sorpasso sul compagno di squadra (in quel momento leader della gara), ma Russell lo ha accompagnato sull’erba costringendolo ad alzare il piede e a tagliare la chicane. Il britannico ha così mantenuto la testa della sprint con una mossa discutibile, che ha portato grande nervosismo nel compagno di squadra. Nel team radio, Antonelli è esploso e ha chiesto provvedimenti: “È stato scorretto”.  

Poi, Antonelli è stato superato anche da Lando Norris, con la sua Mercedes danneggiata dopo il contatto con Russell.  

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