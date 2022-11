Gp Brasile: Kevin Magnussen è in pole position per la prima volta!

Le prove ufficiali di Formula 1 del Gp del Brasile di Interlagos hanno visto protagonista la pioggia. Infatti nel Q1 e Q2 il tracciato è stato umido e ha costretto ai progettisti cambiare le strategie per essere al top sin dai primi minuti delle prove ufficiali. A fare la pole position è stato

Nel Q1 tanta è stata la frenesia per i piloti che hanno atteso fino agli ultimi minuti per cercare di entrare in pista con la pista meno bagnata. Infatti prima della fine della sessione i big sono stati sul filo del rasoio per qualificarsi grazie all’ultimo giro. A fare il miglior tempo è stato Lando Norris della McLaren con 1’13”106 davanti a Lewis Hamilton della Mercedes di quasi 3 decimi e Fernando Alonso dell’Apline di 4 decimi. Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle retrovie ma dentro il Q2. Eliminati Nicholas Latifi della Williams, Guanyu Zhou e Valteeri Bottas dell’Alfa Romeo, Yuki Tsunoda dell’Alpha Tauri e Mick Schumacher della Haas.

Meno pesante la pioggia nel Q2 ma i piloti sin dai primissimi secondi sono scesi in pista per fare il tempo. Il crono migliore è stato quello di Max Verstappen in 1’10”881 con 9 millesimi di vantaggio su Carlos Sainz e 1 decimo su Charles Leclerc. Dentro anche Kevin Magnussen della Haas che torna in Q3 dopo tantissime gare. Eliminati Alexander Albon della Williams, Pierre Gasly della Alpha Tauri, Sebastian Vettel e Lance Stroll dell’Aston Martin e Daniel Ricciardo della McLaren.

