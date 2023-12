Golden Globes 2024, ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone in corsa per il Miglior film straniero

(Adnkronos) –

'Io Capitano' di Matteo Garrone tra i film nominati nella categoria Miglior film straniero ai Golden Globe 2024. Le nomination per l’81esima edizione dei prestigiosi riconoscimenti, in programma il prossimo 7 gennaio sulla Cbs, sono state ufficializzate oggi da Helen Hoehne, presidente della Golden Globe Foundation, e annunciate su CBC News (da Cedric 'The Entertainer' e Wilmer Valderrama). I premi saranno assegnati domenica 7 gennaio in diretta su CBS e Paramount+. Il film che ha ricevuto più candidature, 9, è stato 'Barbie' di Greta Gerwig, mentre 'Oppenheimer', del regista Christopher Nolan, ne ha ottenute otto, seguito da 'Killers of the Flower Moon' e 'Povere Creature' entrambi con 7. Il film di Garrone dovrà vedersela con il francese 'Anatomia di una caduta' di Justine Tier, col finlandese 'Foglie al vento' di Aki Kaurismäki, con l'americano 'Past Lives' di Cecile Song, con lo spagnolo 'La società della neve' di J.A Bayona e con 'La zona di interesse' (Uk/Usa) di Jonathan Glazer. Il film di Garrone, che racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi verso l'Europa, premiato a Venezia con il Leone d'argento, è anche la pellicola italiana in corsa agli Oscar. In tutto i candidati al miglior film sono dodici, suddivisi tra drammatici ('Oppenheimer', 'Killers of the Flower Moon', 'Maestro', 'Past Lives', 'La zona di interesse' e 'Anatomia di una caduta') e commedie ('Barbie', 'Povere creature!', 'American Fiction', 'The Holdovers – Lezioni di vita', 'May December', 'Air'). 'Barbie' e 'Oppenheimer' sono in lizza anche per il miglior regista, miglior attore drammatico ('Oppenheimer'), miglior attrice in una commedia ('Barbie'), Miglior attore non protagonista, miglior attrice non protagonista ('Oppenheimer'), migliore sceneggiatura, migliore colonna sonora originale ('Oppenheimer'), miglior canzone ('Barbie') e miglior blockbuster. Per la prima volta saranno assegnati dei premi anche al miglior show televisivo.

Miglior film drammatico

OppenheimerKillers of the Flower MoonMaestroPast LivesLa zona di interesseAnatomia di una caduta

Miglior film comico o musical

BarbiePovere creatureAirAmerican FictionThe HoldoversMay December

Miglior regia di film

Bradley Cooper, MaestroGreta Gerwig, BarbieYorgos Lanthimos, Povere creatureChristopher Nolan, OppenheimerMartin Scorsese, Killers of the Flower MoonCeline Song, Past Lives

Miglior sceneggiatura di film

BarbiePovere creatureOppenheimerKillers of the Flower MoonPast LivesAnatomia di una caduta

Miglior attore in un film drammatico

Bradley Cooper, MaestroLeonardo DiCaprio, Killers of the Flower MoonColman Domingo, RustinBarry Keoghan, SaltburnCillian Murphy, OppenheimerAndrew Scott, All of Us Strangers

Miglior attrice in un film drammatico

Annette Bening, NyadLily Gladstone, Killers of the Flower MoonSandra Hüller, Anatomia di una cadutaGreta Lee, Past LivesCarey Mulligan, MaestroCailee Spaeny, Priscilla

Miglior attore in un film comico o musical

Nicolas Cage, Dream ScenarioTimothée Chalamet, WonkaMatt Damon, AirPaul Giamatti, The HoldoversJoaquin Phoenix, Beau Is AfraidJeffrey Wright, American Fiction

Miglior attrice in un film comico o musical

Fantasia Barrino, The Color PurpleJennifer Lawrence, No Hard FeelingsNatalie Portman, May DecemberAlma Pöysti, Foglie al ventoMargot Robbie, BarbieEmma Stone, Povere creature

Miglior attrice non protagonista in un film

Emily Blunt, OppenheimerDanielle Brooks, The Color PurpleJodie Foster, NyadJulianne Moore, May DecemberRosamund Pike, SaltburnDa'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Miglior attore non protagonista in un film Willem Dafoe, Povere creatureRobert De Niro, Killers of the Flower MoonRobert Downey, Jr., OppenheimerRyan Gosling, BarbieCharles Melton, May DecemberMark Ruffalo, Povere creature

Miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'aironeElementalSpider-Man: Across the Spider-VerseThe Super Mario Bros. MovieSuzumeWish

