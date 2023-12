Gli sfilano la sedia e De Luca cade al brindisi di fine anno: la sequenza è virale

(Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è caduto, senza conseguenze per la sua salute, durante il brindisi di fine anno all'auditorium della Regione. De Luca si è alzato dalla sua postazione per prendere un calice e contestualmente un membro del suo staff ha spostato la sua sedia: caduta inevitabile, con il presidente della Regione Campania che è stato aiutato a rialzarsi per poi alludere ai cosiddetti "portasecce", una delle espressioni che ha spesso utilizzato anche all'indirizzo di esponenti del Pd. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

