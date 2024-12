Mediaset, cambia tutta la programmazione a gennaio: torna U&D, decisione su Endless Love

Mediaset, cambia tutta la programmazione a gennaio: torna Uomini e Donne e la decisione su Endless Love, la soap amatissima

Gennaio 2025 si preannuncia come un mese di grandi novità per la programmazione di Mediaset, con il ritorno di alcuni dei programmi più amati dal pubblico e variazioni significative che promettono di rinnovare l’offerta televisiva della rete. Tra i cambiamenti più attesi, spiccano il ritorno della soap opera “Endless Love” e del talk show dei sentimenti “Uomini e Donne“, entrambi pronti a intrattenere nuovamente gli spettatori con episodi inediti.

Dopo una pausa durante il periodo natalizio, “Endless Love” tornerà a far compagnia al pubblico nel daytime pomeridiano di Canale 5. La soap turca riprenderà la sua messa in onda regolare a partire da martedì 7 gennaio alle ore 14:10, posizionandosi prima del celebre programma “Uomini e Donne“. Gli appassionati potranno così seguire gli episodi restanti della seconda stagione, immersi nelle vicende amorose e nei colpi di scena che hanno reso questa serie un vero successo.

Novità del sabato pomeriggio

Per quanto riguarda le novità del sabato pomeriggio, gli spettatori avranno l’opportunità di godersi appuntamenti extra-large con “Endless Love“, previsti dalle 14:45 alle 16:30 circa. Questo slot temporale precederà il noto talk show “Verissimo“, creando un pomeriggio ricco di emozioni e intrattenimento. Tuttavia, è importante sottolineare che non ci saranno messaggi in prime time per la serie turca; al giovedì sera verrà dato spazio al raddoppio del reality show “Grande Fratello“, condotto da Alfonso Signorini.

Parallelamente ai cambiamenti relativi a “Endless Love“, anche il programma “Uomini e Donne” vedrà una ripresa significativa nella programmazione giornaliera. A partire sempre dal 7 gennaio, infatti, Maria De Filippi tornerà ad allietare i pomeriggi degli italiani con nuove puntate del suo talk show dei sentimenti. Le trasmissioni andranno in onda alle ore 14:45 ed alcune sono state già registrate nelle scorse settimane.

Non mancheranno poi le novità per quanto riguarda il programma “Amici 24“. Dal 12 gennaio riprenderanno gli appuntamenti domenicali pomeridiani con speciali condotti da Maria De Filippi stessa. Queste puntate speciali avranno lo scopo di decretare i nomi degli allievi ammessi alla fase serale dell’edizione corrente.

Il successo delle trasmissioni legate a Maria De Filippi non sembra conoscere battute d’arresto. L’autunno ha visto numerose vittorie Auditel per la regina dei daytime Mediaset: “Uomini e Donne” ha raggiunto una media superiore ai 2,4 milioni di spettatori con circa il 23% di share; ottimi risultati anche per le repliche serali su La5 che hanno attratto oltre 300 mila spettatori mediamente. Anche gli special domenicali di “Amici” hanno ottenuto eccellenti ascolti portandosi a casa una media vicina ai tre milioni di telespettatori.