Giroud e Mbappé schiacciano la Polonia

Ore 16:00 del 4 dicembre, va in scena la sfida tutta europea tra Francia e Polonia al Al Thumama Stadium, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. I campioni in carica si trovano davanti una squadra che promette di lasciare il pallino del gioco, ma anche altrettante difficoltà sul fronte realizzativo.

Formazioni:

Francia (4-3-3): Lloris, Kuondé, Varane, Upamecano, T. Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.

Polonia (3-4-2-1): Szczęsny, Bereszyński, Glik, Kiwior, Cash, Szymański, Krychowiak, Frankowski, Zieliński, Kamiński, Lewandowski.

Primo tempo.

Prima parte di gara che rispetta le aspettative: transalpini che mantengono possesso e manovrano vicino all’area avversaria, mentre i polacchi puntano sulla difesa e il contropiede.

Occasione Francia: la prima possibilità parte dai piedi di Mbappé al 10’, che con un traversone cerca i piedi di Dembélé, il quale decide di stoppare il pallone, perdendo il tempo e facendosi murare. Dopo tre minuti è la sassata rasoterra di Tchouaméni ad impegnare i guantoni di Szczęsny.

Lewandowski aiuta a far alzare la sua squadra mettendo in grande difficoltà Upamecano. Minuti di fuoco quelli dal 20’ in poi, con una sventagliata a cercare uno tra Griezmann e Giroud, troppo vicini tra loro. La fine dell’azione innesca un contropiede finalizzato da un tiro fuori dallo specchio di Lewandowski. Nella prima grande iniziativa polacca, la risolve Rabiot che innesca la fascia sinistra in velocità, fermata dalla retroguardia polacca.

Da segnalare al 27’ un’accelerazione di circa 35km/h di Mbappé sulla fascia sinistra ai danni di Kiwior, che solo aiutato dalla difesa riesce a scampare il pericolo.

Occasione Francia: Frankowski controlla male e passa peggio la sfera nella propria trequarti, palla accolta dalla Francia in contropiede capeggiata da Dembélé, il quale serve nell’area piccola un Giroud in scivolata, ma non c’entra la porta.

Cartellino giallo per Tchouaméni: fallo su Frankowski. Punizione leggermente a sinistra rispetto al centro dell’area, battuta da Lewandowski, il quale prende la barriera.

Polonia che guadagna metri e macina gioco propositivo. Azione conclusa da un tiro-cross di Cash che non trova deviazioni vincenti. Risponde il recupero di Griezmann, a servire Mbappé che sterza in area di rigore e mette la palla sull’esterno della rete.

Occasione Polonia: un super Lloris e un provvidenziale intervento di Varane su doppia conclusione sotto misura di Zieliński e un terzo tentativo da parte di Kamiński.

Gol Francia: fiammata improvvisa della Francia, Mbappé pesca Giroud inserito perfettamente a difesa schierata, e la mette nell’angolino basso. Non può nulla Szczęsny, 1-0 al 44’. È il miglior marcatore di sempre della storia della Francia, superate le 51 reti di Henry.

Reagisce la Polonia, che guadagna un calcio d’angolo, il quale mette in difficoltà la presa di Lloris, che però si salva. Termina 1-0 il primo tempo della partita.

Secondo tempo.

Cartellino giallo per Bereszyński: fermato, fallosamente per l’arbitro, Dembélé in piena corsa verso l’area di rigore.

Occasione Francia: 48′, dalla punizione derivata dal fallo di Bereszyński, Griezmann punta la porta, difesa dai pugni di Szczęsny e, per sua fortuna, non c’è un nuovo pericoloso tentativo.

Su una grande volata di Mbappé si immola un grandissimo Glik, che interviene in modo pulito su un’incursione insidiosissima. dal 51′ la Polonia prova a creare gioco. Un passaggio sbagliato permette a Rabiot di mettere a centro dell’area un pallone, respinto da Bereszyński.

Occasione Francia: Glik chiude bene su Mbappé, che si muove benissimo negli spazi lasciati da una Polonia più aperta, ma sempre attenta. L’azione prolungata tra i piedi della Francia si conclude con il tiro di Mbappé, deviato dalla difesa.

Gestione prolungata in attacco da parte della Francia, con guizzi non incisivi. Sull’ennesimo sfondamento di Mbappé al 70′, Cash gli ruba palla in maniera efficace.

Gol Francia: la Francia riparte dal recupero di Griezmann, che permette a Dembélé di attirare a destra dell’area i difensori, serve Mbappé che si sistema il pallone sul destro e la mette all’incrocio del primo palo. 2-0.

Francia che cerca il mantenimento del possesso palla a fronte del doppio vantaggio.

Cartellino giallo per Cash: fallo su ripartenza di Fofana.

Gol Francia: chiude la partita la Francia, altro gol di Mbappé. In un fazzoletto di terreno, si inventa un tiro a giro di destro sul secondo palo al 91′. Szczęsny riesce solo a toccare. è 3-0 per la Francia.

Rigore Polonia: Upamecano tocca la palla con la mano, batte Lewandowski. Para Lloris, ma è tutto da rifare per il posizionamento del portiere. Con un saltello finale, il numero 9 polacco riesce a spiazzare l’estremo difensore e ad insaccare il 3-1.

Termina qui la partita che vede Francia e Polonia concludere sul 3-1.

