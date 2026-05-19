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Giro d’Italia, oggi decima tappa: orario, percorso e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la decima tappa oggi, martedì 19 maggio. Tocca alla frazione numero 10 della Corsa Rosa, la cronometro individuale Massa-Viareggio, di 42 chilometri. Si riparte dopo il secondo giorno di riposo per la carovana, con l’inizio in Toscana della seconda settimana della competizione. In maglia rosa c’è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la decima tappa del Giro d’Italia.  

La decima tappa del Giro d’Italia è una prova contro il tempo. La crono di oggi si correrà tutta in Toscana: partenza a Massa e arrivo a Viareggio, con passaggi per le località di Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra.  

 

La decima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista oggi, martedì 19 maggio, alle ore 13.15, con arrivo in programma alle ore 17.14. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

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