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Giro d’Italia, oggi 15esima tappa: orario, percorso e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la tappa 15. Oggi, domenica 24 maggio, tocca alla quindicesima frazione della Corsa Rosa: in programma i 157 chilometri da Voghera a Milano. Dopo le fatiche del tappone alpino di ieri, i corridori si troveranno ad affrontare una frazione completamente pianeggiante, che non dovrebbe portare grossi cambiamenti in classifica generale. Il leader è Jonas Vingegaard, con 2’26” di vantaggio sul portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la 15esima tappa. 

La tappa prenderà il via da Voghera e, fino a Pavia (sede del traguardo volante) si svilupperà su strade ampie e rettilinee. Da lì in avanti, fino a Milano, il percorso ricalcherà la storica direttrice della Sanremo. Superato il tratto Chiesa Rossa, iil gruppo entrerà nel circuito finale di 16,3 km, da percorrere quattro volte. L’anello conclusivo, ancora pianeggiante, è caratterizzato da lunghi viali e poche curve. Tutti gli elementi sembrano quindi favorire un finale ad alta velocità, ideale per consentire ai velocisti di esprimersi al meglio. 

La partenza della 15esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 13:40, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17:15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

 

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