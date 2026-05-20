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Giro d’Italia, Narvaez vince l’undicesima tappa ed Eulalio conserva la maglia Rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jhonatan Narváez vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 km, oggi 20 maggio 2026. L’ecuadoriano del team Uae Emirates, al terzo successo in questa edizione della corsa rosa, batte in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar), terzo a 8″ l’italiano Diego Ulissi (Astana).  

Per il settimo giorno consecutivo il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 27″ sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike). Domani dodicesima frazione, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure dopo 175 km.  

“E’ stata una tappa difficile, soprattutto perché abbiamo mancato la prima fuga e poi anche la seconda. Dopo due ore di corsa dura ho provato a rientrare direttamente sulla testa della corsa. Mi sono difeso sulle salite, perchè ho capito che Enric era il più forte. Ero al limite perché siamo andati a tutta per tutto il giorno ma sono riuscito a farcela ancora una volta”, dice Narvaez. 

 

1. Afonso Eulalio;2. Vingegaard + 27”3. Arensman + 1’57”4. Gall + 2’24”5. O’Connor + 2’48”6. Hindley + 3’06”7. Storer + 3’28”8. Gee + 3’34”9. Pellizzari + 3’36”10. Harper + 4’09”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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