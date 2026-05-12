Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Giro d’Italia, Narvaez vince la quarta tappa. Ciccone nuova maglia rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jhonatan Narvaez vince la quarta tappa del Giro d’Italia, la Catanzaro-Cosenza di 138 km. Oggi, martedì 12 maggio, l’ecuadoriano del team Uae Emirate Xrg ha preceduto in volata il venezuelano Orluis Aular (Movistar). L’italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) è la nuova maglia rosa. L’abruzzese in classifica generale guida con 4″ di vantaggio sullo svizzero Jan Christen (Uae Emirates Xrg). 

Domani quinta frazione, 203 km con partenza da Praia a Mare e arrivo a Potenza.
 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pesca, Nsc: stoccafisso e baccalà norvegesi tra prodotti ittici irrinunciabili per italiani

2 Novembre 2023

Pomezia, 100 giorni di Amministrazione comunale, il bilancio del Sindaco Adriano Zuccalà

4 Ottobre 2018
Air Transat

Air Transat: nuovi voli diretti Italia-Canada da maggio 2023

11 Novembre 2022

Migliorano le aspettative delle imprese su crescita e salari

14 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno