Girelle di patate filanti, facili e veloci da preparare: lasciati conquistare dall’incredibile cremosità

Le girelle di patate filanti sono un piatto veloce da preparare ma sfizioso e ricco di bontà, che piacerà a grandi e piccini. Ecco come si preparano.

Sono passate le feste di Natale ma, soprattutto di sera, non manca mai la fame. Spesso però la fantasia viene meno e si ricade sempre sui soliti piatti. Invece bastano delle patate e pochi altri ingredienti per creare un piatto che piacerà a grandi e piccini.

Si tratta delle girelle di patate filanti, divertenti e sfiziose, sono ricche di bontà e facili e veloci da preparare. Così sono perfette anche per chi non ama passare tanto tempo dietro ai fornelli, specie dopo aver cucinato tanto durante le feste natalizie. Ecco come si preparano.

Ingredienti e preparazione delle girelle di patate filanti

Le girelle di patate filanti sono un piatto gustoso, facile e veloce da preparare che ha come protagoniste le patate. Combinate con altri semplici ingredienti, queste daranno vita ad un trionfo di sapori tutto da provare, che conquisterà anche i palati più esigenti.

Gli ingredienti per prepararle sono:

1-2 patate

150 g di formaggio tipo fontina o scamorza

100 g di formaggio Philadelphia

100 g di prosciutto cotto

Per prima cosa bisogna preparare un rotolo di patate che poi verrà tagliato a formare le girelle filanti. Quindi si comincia pelando e lavando le patate e tagliandole a fettine sottili con una mandolina. A questo punto sciacquarle sotto acqua corrente fino a che non smetteranno di rilasciare amido e asciugarle per bene con un canovaccio pulito. A parte grattugiare il formaggio.

A questo punto ricoprire una teglia con carta da forno e creare uno strato di formaggio e aggiungere le fettine di patate sovrapponendole in modo che formino un unico strato. Quindi procedere cospargendole con il formaggio rimanente e mettere in forno a cuocere per 25 minuti in forno ventilato a 180°C. Quando le patate sono pronte, toglierle dal forno e trasferirle su un piano di lavoro in modo da ricoprirle con il formaggio Philadelphia e il prosciutto cotto.

A questo punto arrotolare su se stesso il composto di patate e condimento così da creare un rotolo e dopo formare le girelle di patate filanti ricavandole con un coltello. Il piatto è pronto da gustare: in questa versione è farcito con formaggio Philadelphia e prosciutto cotto ma si può condire con tutto ciò che la fantasia suggerisce.