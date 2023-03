Giornata mondiale dell’acqua, Codacons: Iniziativa ipocrita, acqua va difesa ogni giorno

La Giornata mondiale dell’acqua è una iniziativa ipocrita se poi in tutti gli altri giorni dell’anno non si fa nulla per tutelare questa preziosa risorsa. Lo afferma il Codacons, che rivolge un appello al Governo Meloni.

“Inutile limitare ad un solo giorno dell’anno le iniziative di sensibilizzazione in tema di acqua, se poi in Italia si continua a sprecare il 42% di risorse idriche che vanno disperse a causa della rete colabrodo – afferma il presidente Carlo Rienzi – L’acqua, soprattutto in questo momento di grave siccità e a fronte dei preoccupanti cambiamenti climatici che stanno interessando il territorio, va difesa ogni singolo giorno attraverso misure concrete e realmente efficaci”.

“Per tale motivo chiediamo oggi alla Premier Meloni di studiare un provvedimento che da un lato riconosca sconti in bolletta a quelle famiglie che riducono gli sprechi, al pari di quanto il Governo starebbe già facendo con luce e gas, e dall’altro premi con maggiori finanziamenti quelle regioni e quegli enti locali che riescono a tagliare sensibilmente le perdite di acqua lungo la rete” – aggiunge Rienzi.

Ricordiamo al Governo che, come sottolineato ieri dalla Società Italiana di medicina ambientale (Sima) riducendo del 20% gli sprechi idrici in casa sarebbe possibile ottenere risorse di acqua pari a 421.000 piscine olimpioniche, un tesoro da destinare all’agricoltura e a quei settori che oggi versano in grave crisi a causa della siccità – conclude il Codacons.