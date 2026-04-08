Giornata mondiale della salute, Vaia: “Oms strumento importante, ma in ultimi tempi ha commesso troppi errori”

(Adnkronos) – “Nei giorni scorsi ho parlato di liste d’attesa, di una sanità da migliorare. Oggi lo dico chiaro: la salute globale si misura nella tua vita quotidiana. È quando aspetti mesi per una visita. È quando paghi di tasca tua. È quando un farmaco arriva tardi o manca. È quando una prestazione salvavita arriva troppo tardi. L’Organizzazione mondiale della sanità è uno strumento importante in un mondo globalizzato, dove gli Stati devono dialogare e cooperare per la salute pubblica. Ma se non funziona, lo paghi tu. E negli ultimi tempi ha commesso troppi errori. Non serve celebrare. Serve cambiare. Davvero”. Così su Facebook Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un post dedicato alla Giornata mondiale della salute 2026 che si celebrata ieri.

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