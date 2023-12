Gioielliere condannato, Salvini: “Altri meriterebbero carcere”

(Adnkronos) –

Matteo Salvini esprime solidarietà al gioielliere piemontese condannato a 17 anni di carcere per aver ucciso due banditi dopo un tentativo di rapina. "Piena solidarietà a un uomo di 68 anni che, dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti, non persone come Mario", scrive su X il leader della Lega. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti commenta la sentenza di primo grado con la condanna a 17 anni di carcere per Mario Roggero, il gioielliere cuneese che il 28 aprile 2021 reagì a un tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour uccidendo due rapinatori e ferendone un terzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

