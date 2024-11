Gigi D’Alessio, festa per la laurea della figlia: dedica e foto con l’ex moglie Carmela Barbato

La figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria, si è laureata: alla festa non è mancato il cantante e la sua ex moglie, Carmela Barbato.

In una giornata ricca di emozioni e festeggiamenti, Gigi D’Alessio ha avuto l’opportunità di celebrare un importante traguardo raggiunto dalla sua secondogenita, Ilaria.

La giovane, infatti, si è laureata per la terza volta presso l’Università degli Studi Roma Tre. Questo evento segna non solo un successo accademico ma anche un momento di grande unione familiare.

Gigi D’Alessio, si laurea la figlia Ilaria

Ilaria D’Alessio ha intrapreso il suo ultimo viaggio accademico in un periodo complesso a livello globale, durante la pandemia da Covid-19. Nonostante le sfide incontrate lungo il cammino, tra cui una gravidanza, ha dimostrato una determinazione incrollabile nel perseguire i suoi obiettivi. La sua decisione di riprendere gli studi in questo periodo critico è stata motivata dal desiderio di portare sempre a termine ciò che inizia, come condiviso nel suo messaggio su Instagram.

La cerimonia di laurea è stata l’occasione per riunire attorno a Ilaria le persone più care: dai genitori Gigi D’Alessio e Carmela Barbato alla presenza del fratello Claudio. Nonostante il passato turbolento legato alla separazione dei suoi genitori e alle vicende personali successive del padre con Anna Tatangelo, questo evento ha simboleggiato un momento di serenità e riconciliazione familiare.

Oltre al successo accademico, Ilaria celebra anche gioie personali significative. Recentemente diventata madre del piccolo Jose, lui e compagna affettuosa al fianco del suo Luigi, ha condiviso questa felicità attraverso scatti teneri sui social media. La nascita del figlio ha arricchito ulteriormente la vita dell’intera famiglia D’Alessio, facendo diventare Gigi nonno per la quarta volta.

L’affetto e l’orgoglio paterno hanno trovato espressione nelle parole dolci pubblicate da Gigi su Instagram in onore della figlia laureata. Con una dedica che sottolinea i sacrifici fatti ma anche le soddisfazioni ottenute grazie all’impegno costante, il cantante napoletano si è detto estremamente orgoglioso delle conquiste accademiche della figlia.