Gigante Kranjska Gora, Brignone seconda dopo prima manche

(Adnkronos) – La slovacca Petra Vlhova è al comando della prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora in Slovenia, davanti a Federica Brignone, staccata di soli 2 centesimi di secondo. Sulla pista Podkoren salata per la tanta pioggia, la campionessa olimpica slovacca ha chiuso in 56″55 seguita dall’azzurra che con il pettorale rosso di leader. In terza posizione c’è la svizzera Lara Gut Behrami, staccata di 0″15, con la canadese Valerie Grenier (+0″35), la svedese Sara Hector (+0″79) e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+0″84) a completare la top 6. Settimo posto per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin (0″98) tallonata da Marta Bassino, ottava con un distacco appena superiore al secondo da Vlhova (+1″02) mentre Sofia Goggia ha completato la prima frazione al quindicesimo posto con 1″62. Ottiene il pass per la seconda manche anche Elisa Platino che a metà gara occupa la trentesima posizione con 2″67; non qualificate invece Roberta Melesi, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Laura Pirovano, uscita Asja Zenere. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

