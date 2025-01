Ho sostituito il classico frigo con questo apparecchio: i cibi sono sempre freschi e le bollette dimezzate

A chi verrebbe mai in mente di sostituire il frigorifero con un altro elettrodomestico per risparmiare in bolletta? Eppure potrebbe essere una svolta.

Quando a fine mese arrivano le bollette da pagare, in molti storcono il naso. E a ben vedere! Negli ultimi mesi, infatti, i costi delle utenze sono aumentati e ciò, sommato all’inflazione generale che stiamo affrontando, può mettere in difficoltà molte famiglie.

Nel corso degli ultimi mesi, dunque, si è reso necessario imparare a risparmiare. Ad esempio facendo una spesa più consapevole, evitando gli sprechi alimentari. Ma anche consumando meno acqua, energia elettrica o metano per il riscaldamento.

E se da una parte ciò può essere utile per il pianeta, dall’altra dover stare attenti anche al singolo euro può risultare frustrante. In questo scenario si inserisce una soluzione di risparmio a dir poco inaspettata: la sostituzione del frigorifero con un altro elettrodomestico.

Sapevi che puoi sostituire il frigorifero con un elettrodomestico che ti fa risparmiare? Ed è anche elegante

Ultimamente, infatti, sempre più persone stanno acquistando un elettrodomestico che ha come caratteristica principale quella di mantenere una temperatura costante al suo interno. E se consideriamo che spesso gli sbalzi di corrente o temperatura comportano costi considerevoli, si tratta di un’ottima soluzione per risparmiare.

Stiamo parlando delle cantinette per i vini, che in molti stanno utilizzando non soltanto per conservare le bottiglie che necessitano di una temperatura stabile, ma anche altri alimenti. Ad esempio formaggi, cioccolato, bevande artigianali, succhi di frutta e persino cosmetici naturali.

Queste cantinette, infatti, possono mantenere temperature tra i 10° e i 15° e richiedono meno energia rispetto a un frigorifero tradizionale, evitando picchi energetici. Inoltre sfruttano funzionamenti all’avanguardia, come compressori e sistemi di isolamento termico.

Nello specifico un frigorifero tradizionale necessita di circa 150 – 200 kWh all’anno, mentre una cantinetta di classe A di solo 80 – 100 kWh/anno. In termini economici si parla di una media di 70 euro di meno in bolletta in un anno.

Ultimo ma non meno importante, il design. Queste cantinette hanno spesso un aspetto elegante e minimalista, che si integra bene in ogni tipo di ambiente domestico. Oltre a risparmiare in bolletta, conservando nella cantinetta non solo le bottiglie ma anche gli alimenti che non necessitano di temperature molto basse (in quei casi il frigorifero è insostituibile, purtroppo), potremo anche donare alla nostra cucina un aspetto più elegante.