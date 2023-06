“Giarena” è il nuovo singolo di MESS, dal 30 giugno in radio

Dal 30 giugno 2023 sarà in rotazione radiofonica “Giarena” (Joseba Publishing), il nuovo singolo di MESS, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 23 giugno.

“Giarena” è un brano composto a quattro mani da Mess insieme a Luca Napolitano (Amici 8) con la direzione artistica di Gianni Testa. La canzone dal sapore estivo è caratterizzata da un sound latino che trasmette la voglia di libertà e spensieratezza. Con il suo ritmo che strizza l’occhio al reggaeton, ci ricorda che ormai l’estate è alle porte. Dicono che la felicità duri un solo istante, proprio come un amore estivo, proprio come una canzone, proprio come Giarena.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Giarena” racconta della spensieratezza, della libertà e della ventata di freschezza che entra dentro ognuno di noi con l’arrivo dell’estate. Con lei nuovi amori, nuove amicizie, nuovi viaggi e sogni da realizzare. Io e Luca abbiamo voluto creare un pezzo in grado di far ballare un pubblico ampio di età varia, mettendo insieme strofe giovanili e un ritornello che una volta ascoltato non riesce più ad uscire dalla tua testa».

Il videoclip di “Giarena” diretto dal regista Marko Carbone è stato girato in Sicilia. L’impronta del video è quella di trasportare lo spettatore nel pieno ritmo e clima estivo del brano ed evidenziare il carattere versatile e ben definito dell’artista.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/LzNP1iP3T3c

Biografia

MESS, pseudonimo di Pietro Messina, è un cantante classe 2001, nato e cresciuto a Monreale in provincia di Palermo.

“Di giorno in un modo, di notte in un altro” così diceva Shrek; vive ogni giorno, tra la musica e l’attività di famiglia, una forneria in cui continua a lavorare tutti i giorni, in attesa di concretizzare il suo sogno.

Pop/Punk è il suo genere musicale il quale racconta i temi dell’adolescenza e del ricordo, rievocando quei momenti che hanno segnato la vita della sua generazione.

Da piccolo comincia ad appassionarsi al canto e alla musica e dal 2015 decide di approfondire gli studi musicali. Comincia così a partecipare e vincere vari concorsi canori, e ad ottobre 2018 arriva alle semifinali di Area Sanremo Tour. Sale sul podio piazzandosi al terzo posto, con più di 5000 voti favorevoli nel sondaggio di opinione, vincendo la possibilità di esibirsi nella piazza di Sanremo, proprio durante il festival della canzone italiana. Sempre nel 2018 iniziare a studiare presso la rinomata accademia “Roxy Studio” di Fabio Castorino, con cui realizza con il nome di Pietro Messina, i brani “Staremo al mare”, “Parlarti di lei”, “Ti Disconnetto” e “Bora Bora”, che gli permettono di calcare palchi di importanti concorsi per canzoni inedite, a Londra, Tunisi e nel resto d’Italia.

Nel 2021 decide di cambiare nome in MESS, proprio per dare un segnale di svolta e di crescita, sia personale che nelle sue composizioni.

Sempre in quell’anno, si esibisce a Piazza del Popolo a Roma al Football Village in occasione di Euro 2020 con il suo brano “Queste notti magiche”.

Successivamente, rilascia vari singoli come “Origami” (insieme a Mose di Amici17), “7340 giorni” e “Musica lambada”.

A Dicembre 2022 esce “Nudi senza rimorsi” brano pop-punk, scritto da Pietro e Riccardo Borsellino.

Sempre a Dicembre, Mess firma il suo contratto discografico con la Joseba Publishing di Gianni Testa, lanciando “Giarena” il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 23 giugno 2023 e in rotazione radiofonica dal 30 giugno.