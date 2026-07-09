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Giallo di Pietracatella, l’autopsia conferma la morte per intossicazione da ricina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Depositato alla procura di Larino il referto sulle autopsie di Antonella e Sara, le due vittime dell’avvelenamento da ricina a Pietracatella. La dottoressa Benedetta Pia De Luca, il medico legale incaricato per l’esame autoptico dalla Procuratrice Antonelli, ha dichiarato all’Adnkronos: “Ho trasmesso martedì, per via digitale, il referto, dove confermo che entrambi i decessi sono stati causati da dosi letali di ricina”.  

 

Tocca ora alla procura stabilire come la ricina sia stata ingerita dalle due vittime. C’è stato un intervento esterno, oppure la pista dell’omicidio maturato all’interno del nucleo familiare resta quella più plausibile? Le indiscrezioni parlano di una possibile svolta nelle indagini, sospetti precisi, ma non c’è ancora niente di concreto. Bocche cucite in Procura e in Questura, il mistero continua a pervadere il giallo di Pietracatella. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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