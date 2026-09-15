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Giallo di Pietracatella, la cugina di Gianni Di Vita convocata di nuovo in questura: è la seconda volta in meno di una settimana

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Laura Di Vita è stata convocata nuovamente in Questura a Campobasso nell’ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. La donna, cugina di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è arrivata negli uffici della Squadra Mobile poco dopo le 15.30 di oggi, martedì 15 settembre. 

È la seconda volta in pochi giorni che gli investigatori ascoltano Laura Di Vita. Il primo colloquio si era svolto venerdì mattina ed era durato circa tre ore. La decisione di riconvocarla è arrivata dopo il vertice investigativo tenuto ieri sera negli uffici della Procura di Larino. 

Domenica scorsa in via Tiberio è tornata anche Monia, la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita. La donna è arrivata negli uffici della Questura intorno alle 8 ed è uscita circa quattro ore più tardi, a mezzogiorno. È stata ascoltata come persona informata sui fatti, a distanza di circa un mese dalle precedenti deposizioni. La professoressa era infatti già stata sentita dagli investigatori in due occasioni ad agosto, quando si era svolto anche un confronto proprio con Gianni Di Vita. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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