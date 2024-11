GF, Lorenzo si riavvicina a Helena: il motivo e la reazione di Shaila

Al Grande Fratello si è verificato un altro colpo di scena da manuale: Lorenzo pare si sta riavvicinando a Helena. La reazione di Shaila.

Come al solito al Grande Fratello ne succedono di tutti i colori. Se nelle ultime settimane sembrava andare tutto a gonfie vele tra Lorenzo e Shaila, le cose ora sembra stiano per cambiare. Forse radicalmente. Tra i due era scoppiata una passione travolgente durante i pochi giorni di permanenza al Gran Hermano spagnolo e, una volta tornati in Italia, hanno dato più volte scandalo facendosi beccare dalle telecamere in atteggiamenti molto intimi (persino dietro una tenda, con somma disapprovazione di Enzo Paolo Turchi).

La neo coppia innamorata per stare insieme ha dovuto superare l’ostilità crescente degli altri inquilini della Casa, per non parlare dei rapporti gelidi che si sono creati con gli “ex” Helena e Javier.

Se quest’ultimo ha ammesso di non poter vedere Shaila come un’amica ed è andato avanti per la sua strada, pare che lo stesso non sia stato per Helena. La ragazza ha dichiarato di sentire la mancanza di Spolverato. E sembra che di recente si siano riavvicinati scatenando la gelosia di Shaila.

Helena e Lorenzo si riavvicinano, la gelosia di Shaila

Nelle ultime ore le telecamere del GF hanno indugiato su una chiacchierata avuta da Shaila con i coinquilini Giglio e Yulia. La ragazza ha raccontato di aver avuto un alterco con Lorenzo, risentito perché in un’occasione lei non era rimasta al suo fianco durante una chiacchierata sul cinema ma era uscita all’esterno a fumare.

Shaila ha fatto trapelare il suo disappunto per una reazione così esagerata, per poi aggiungere: “Alla fine della fiera lui sul divano ha meditato e nella meditazione è entrato il nome di Helena nel suo corazon. Ma tutto a posto ragazzi? Cioè, non mi puoi rispondere così, mi fai andare fuori di cervello!”.

La motivazione? Anche questo è stato raccontato dall’ex velina: “Ho sentito questa cosa di parlare con Helena”, ha detto Shaila, riportando le parole di Spolverato. “Perché? Perché non riesco a vivere bene il rapporto con te”. Parole di ghiaccio, che hanno spinto Shaila a sfogarsi con Yulia e Giglio.

Che la love story sia già giunta al capolinea? Lorenzo deciderà di troncare con Shaila e tornare tra le braccia di Helena? Per ora è davvero troppo presto per dirlo, ma senza dubbio i fan della coppia già avvertono un sinistro scricchiolio tra i due…