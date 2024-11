GF, cos’hanno fatto Federica e Alfonso lontano dalle telecamere: la ‘soffiata’ gela tutti

Al Grande Fratello è arrivata un’altra (clamorosa) soffiata su Federica, Alfonso e Stefano. E stavolta le cose potrebbero mettersi male in Casa.

Il “triangolo” Federica-Alfonso-Stefano sta catturando l’attenzione di gran parte del pubblico del Grande Fratello. Da quando è entrata nella Casa, la gieffina ha di certo saputo come far parlare di sé. La situazione è diventata ancor più tesa con l’entrata di Alfonso, il suo ex, e Stefano, il tentatore di Temptation Island per cui aveva messo da parte la love story con l’ex fidanzato. Va da sé che ora il clima si tesissimo nella Casa.

Federica, a ogni modo, non si sta sbilanciando molto come invece avrebbero immaginato i fan del programma. Nonostante l’evidente attrazione per Stefano, infatti, la gieffina non ha ancora voluto ufficializzare il fidanzamento, volendosi prendere del tempo per capire se stessa e godersi la sua vita. Una decisione che pare stai mettendo in difficoltà sia Stefano che Alfonso. I quali hanno anche avuto un acceso diverbio in Casa proprio su di lei.

Nelle ultime ore, però, è spuntata fuori una ‘soffiata’ su un gesto abbastanza eloquente fatto da Federica per Alfonso lontano dalle telecamere. E, secondo alcuni, la ragazza starebbe davvero giocando a farsi rincorrere…

Federica e Alfonso, il gesto choc prima dell’arrivo di Stefano

Stando a quanto dichiarato su Instagram da una follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano, Federica e Alfonso si sarebbero baciati lontano dalle telecamere prima dell’entrata di Stefano nella Casa. Un gesto che avrà lasciato moltissimi fan senza parole, soprattutto per il fatto che fino a ieri Federica si diceva convintissima di voler chiudere la storia con Alfonso senza rimpianti.

La ragazza aveva fatto capire di provare sincera attrazione per Stefano, ma l’ultima soffiata, qualora si rivelasse vera, cambierebbe completamente le carte in tavola. Di sicuro ci sarà chi additerà Federica di giocare al gatto e al topo, di prendersi gioco dei sentimenti sia di Alfonso che di Stefano.

Anche perché, dopo l’entrata di quest’ultimo nella Casa, la ragazza ha iniziato a prendere drasticamente le distanze da Alfonso. Che infatti, frustrato dalla situazione, ne avrebbe dette di tutti i colori a Stefano durante il loro litigio notturno.

Naturalmente saranno in molti, dopo questa soffiata, a pensare che Federica stia solo giocando, cercando di creare dinamiche falsamente amorose con il solo scopo di attirare l’attenzione del pubblico su di sé. Per ora è comunque impossibile fare previsioni. Staremo a vedere se la ragazza deciderà finalmente con chi stare o semplicemente se ne andrà in solitaria dal reality.