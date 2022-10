Genoa-Lazio Women: vittoria di carattere per le biancocelesti

Vittoria fondamentale questa per la Lazio Women, che vincendo si mantiene in testa alla classifica con il Napoli, uscito vincente per 4-0 contro la Ternana. Inizio tutt’altro che semplice per le biancocelesti però, che all’11′ prendono gol in contropiede da Bargi. L’attaccante genoana pesca una palla in area di rigore e tira fuori un eurogol all’incrocio beffando Guidi. La reazione delle ragazze di Catini non è facile e immediata, ma al 32′ riesce a prendere le sue sulle spalle Noemi Visentin, che nel momento della difficoltà trova una grande rete mettendo la palla dove Macera non può nulla. La Lazio reagisce e, complice anche qualche occasione mancata, il primo tempo termina 1-1.

Nei secondi quarantacinque poi, dopo qualche minuto di assestamento, le biancocelesti dilagano a Genova. Il gol del sorpasso è ancora di Visentin, che questa volta insacca la palla in rete di testa tutta sola. Al 66′ poi, dopo appena dieci minuti, Sofia Colombo insacca la rete del KO definitivo capitalizzando una giocata in solitaria stupenda della solita Deppy. Il pallone rasoterra della numero 21 è preciso e chirurgico nella porta di Macera. Al 70‘ poi è ancora Deppy che fa partire l’azione dell’1-4 con un delizioso esterno che manda Visentin in porta. La numero 99 sceglie la via della generosità, e suggerisce per Fuhlendorff che deve solo insaccare. Dopo molte occasioni mancate, arriva la rete anche per la nuova arrivata in casa Lazio.

Le biancocelesti di Catini ora si troveranno ad affrontare il Ravenna e la Torres nelle due gare casalinghe di Formello. Con questo attacco però, la Lazio ha poche contendenti da temere insieme al Napoli.

