Gemma Galgani crolla a Verissimo: il dolore mai dimenticato del passato. Cosa ha detto la star di Uomini e Donne

Gemma Galgani crolla a Verissimo ricordando il dolore del passato che non ha mai dimenticato. Ecco cosa ha detto la star di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, ospite della puntata di Verissimo trasmessa oggi, domenica 10 novembre 2024, si è lasciata andare ad un toccante racconto ripercorrendo tutta la sua vita. Protagonista indiscussa da anni di Uomini e donne, la dama non ha mai nascosto le proprie origini parlando spesso del legame con i genitori e le sorelle. Quello che, però, ha fatto nel salotto di Silvia Toffanin è un racconto inedito e senza filtri.

Oltre a parlare del suo passato e del grande dolore che ha segnato la sua infanzia, Gemma ha anche parlato d’amore, un sentimento che la dama del trono over ha sempre messo al primo posto. Oggi, il capitolo amore è occupato da Fabio, il cavaliere che sta conoscendo a Uomini e Donne e con lui sta riscoprendo vecchie emozioni come ha raccontato la stessa dama.

Gemma Galgani, un dolore incancellabile: cos’è successo alla dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani è sempre stata molto legata alle sorelle. Un rapporto che per la dama è stato fondamentale soprattutto dopo la morte della mamma. La dama di Uomini e Donne non ha mai superato il dolore per la perdita prematura della madre che, in eredità, le ha lasciato il coraggio e la forza con cui ha sempre affrontato tutte le sfide della sua vita. Nonostante siano trascorsi anni e oggi Gemma sia una donna adulta, la mancanza della mamma è sempre molto forte.

A placare il vuoto lasciato dalla madre è stata, in parte, la sorella Anna che le ha fatto da madre essendo più grande di lei. Anna, questo il nome della sorella, è ancora molto presente nella vita di Gemma e, dopo aver guardato le varie puntate di Verissimo, spesso la rimprovera quando nota atteggiamenti che non condivide.

Gemma ha anche parlato d’amore soffermandosi sul rapporto con Fabio. A Silvia Toffanin, Gemma ha confessato di non aver mai smesso di credere nell’amore e di essere rimasta sorpresa dall’arrivo di Fabio che è entrato inaspettatamente nella sua vita. La dama di Torino ha spiegato di essere rimasta subito colpita da Fabio anche se, inizialmente, la lingua ha rappresentato uno scoglio da superare (Fabio è tornato in Italia dopo aver vissuto per 55 anni in Canada, ndr). Pur non parlando esplicitamente d’amore, Gemma non nasconde di aver ritrovato nuovamente l’entusiasmo.