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Gb, Daily Mail: “Starmer si dimetterà da primo ministro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà. Lo scrive il Daily Mail, citando fonti governative. “Keir Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l’intenzione di dimettersi da primo ministro”, afferma l’articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del Paese, ma desidera lasciare l’incarico con dignità. 

“Non è ancora chiaro quando esattamente verrà fatto questo annuncio”, aggiunge il giornale britannico. A maggio, quasi 100 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del primo ministro in seguito alla sconfitta del Partito Laburista alle elezioni locali. Diversi funzionari governativi si sono dimessi per protesta, tra cui il ministro della Sanità Wes Streeting, considerato un importante rivale di Starmer.  

Come riportato dal quotidiano Telegraph, il sindaco di Manchester, Andy Burnham, considerato anche un oppositore dell’attuale leader del partito al governo, intende candidarsi al parlamento, entrando così in lizza per la carica di primo ministro. 

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