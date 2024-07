Gardaland SEA LIFE Aquarium aderisce all’European Studbook Foundation e adotta uno squalo zebra

In occasione della Giornata Mondiale dello Squalo, in calendario il 14 luglio, Gardaland SEA LIFE Aquarium ha deciso di raccontare una storia che lo coinvolge grazie all’adesione all’European Studbook Foundation (ESF), un’organizzazione no-profit con sede nei Paesi Bassi, che si prodiga per la promozione e il mantenimento dei libri genealogici, studbook, di animali a rischio di estinzione al fine di conservarne la specie.

Grazie a questa collaborazione, Gardaland SEA LIFE Aquarium ha accolto, nella vasca oceanica con lo scenografico tunnel che la caratterizza, un esemplare giovane di Stegostoma tigrinum maschio, più comunemente conosciuto come squalo zebra, una specie minacciata a rischio di estinzione che il programma europeo si sta impegnando a salvaguardare.

“Sin dal momento del suo arrivo – racconta Sabrina Repetto, Curator a Gardaland SEA LIFE Aquarium – ci siamo impegnati a collaborare al libro genealogico europeo European Studbook, ESB dello squalo zebra, Stegostoma tigrinum in termine scientifico, che contempla la popolazione attuale negli acquari europei e in alcuni acquari del Medio Oriente. Il libro genealogico dello squalo zebra – iniziato 17 anni fa nel 2007 – è davvero importante e ha permesso già di raggiungere risultati positivi soprattutto per quanto riguarda la conservazione, la riproduzione e l’allevamento. In questi anni, si è registrato un costante aumento della popolazione nata in cattività rispetto a quella selvatica grazie al fatto che viene favorita la riproduzione”.

A scegliere il nome del giovane esemplare maschio saranno gli Ospiti dell’Acquario grazie a un sondaggio social e a un form dedicato da compilare in loco. Il nome verrà ufficialmente scelto e registrato domenica prossima 14 luglio in occasione dello Shark Awareness Day – la Giornata Mondiale dedicata allo squalo.