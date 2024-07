Gardaland festeggia il 49° compleanno con Monopoly Gardaland Resort

Il 19 luglio 1975 veniva inaugurato il più famoso parco divertimenti d’Italia: Gardaland.

Quello che una volta era solo un piccolo parco divertimenti sulle sponde del lago di Garda, fra due giorni, il 19 luglio celebrerà il suo 49° anno di attività con le sue 40 attrazioni ed una programmazione ricca di spettacoli imperdibili, circa 30 punti ristoro, un LEGOLAND® Water Park al suo interno, un SEA LIFE Aquarium e 3 hotel a tema.

Gardaland nel corso di questi anni è diventato per le famiglie italiane il principale punto di riferimento in fatto di divertimento, e oggi è riconosciuto non solo in Italia ma anche all’estero come leader nell’intrattenimento, una vera e propria destinazione turistica per famiglie e gruppi di amici.

Per celebrare i 49 anni del parco è stata pensata un’edizione speciale di Monopoly targata Gardaland Resort. Da oggi i luoghi preferiti del Parco potranno essere esplorati anche su un tabellone di gioco appositamente progettato per questa occasione! I 1.002 pezzi dell’edizione limitata Monopoly Gardaland Resort, sono acquistabili presso i punti vendita Camelot, Adventure Store e Mammut all’interno del Parco e sull’e-shop di Gardaland.

La 49° estate di Gardaland Resort prosegue con successo con “Night is Magic”, l’evento che prolunga la chiusura del Parco alle ore 23:00, con un palinsesto di spettacoli che si arricchisce ulteriormente grazie al Magic Show !MPOSSIBLE al Gardaland Theatre in scena in versione serale alle ore 20:00 e la proiezione del suggestivo spettacolo Jumanji the Show sulla facciata dell’attrazione Jumanji® – The Adventure, che alle 22:45 coinvolgerà gli Ospiti in un mondo in cui la natura selvaggia prende vita.

Anche la proposta di divertimento per i più piccoli si arricchisce con i nuovi Meet & Greet dell’estate: Po Meet & Greet in Arena Kung Fu Panda e il nuovo LEGO® Shark Meet & Greet, pronto per accogliere gli Ospiti all’ingresso di LEGOLAND® Water Park Gardaland prima di uno splash indimenticabile fra mattoncini LEGO®!