Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Galanda: “Playground fanno nascere passione e riportano i ragazzi a vivere attività insieme”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il bello è iniziare in spazi come questi, perché è qui che nasce la passione e si costruiscono quei legami che ci si porta dietro per tutta la vita”.  

Lo afferma Jack Galanda, ex capitano della Nazionale italiana di basket e ambassador del progetto Sport Illumina, a margine dell’inaugurazione del nuovo playground ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell’ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Io sono cresciuto in campetti come questo – racconta – magari non erano così belli, ma avevano la stessa capacità di far incontrare le persone e creare aggregazione. Negli ultimi anni questa abitudine si era un po’ persa, mentre oggi vedo che sta tornando e questo mi riempie di gioia”. 

Per Galanda il valore del progetto va oltre la pratica sportiva. “Qui si gioca insieme a prescindere dallo sport scelto e dalle capacità di ciascuno. Sono luoghi che aiutano a stare insieme e a condividere esperienze, ed è proprio questo il loro significato più importante”. L’ex azzurro sorride anche pensando alla sua disciplina: “La maggior parte dei playground ha un canestro, quindi per il basket è anche una promozione automatica. Ma, al di là della battuta, la cosa davvero importante è vedere sempre più ragazzi tornare a vivere questi spazi”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sagre ed eventi di qualità, Unpli premia le eccellenze dei territori

16 Marzo 2026

Roland Garros, semifinale Arnaldi-Cobolli trasmessa in chiaro. Binaghi: “Gesto di grande sensibilità”

4 Giugno 2026

Attacchi Houthi, Usa: “Distrutto missile in Yemen”

2 Marzo 2024

Russia, Medvedev contro Biden: “Nonno con demenza, ogni giorno più debole”

28 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno