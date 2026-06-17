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G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: “Sono il boss”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Ciao, sono il boss”. Donald Trump si è presentato così alla sessione di lavoro mattutina del G7 di Évian, arrivando per ultimo quando tutti gli altri leader erano già riuniti attorno al tavolo. Dopo una pacca sulla spalla al premier britannico Keir Starmer, il presidente americano ha preso posto e ha dato il via ai lavori dell’ultima giornata del summit. 

 

 

Prima che la riunione entrasse nel vivo, Trump ha anche invitato i giornalisti presenti a rimanere in sala per assistere alla discussione, proposta subito respinta dal presidente francese Emmanuel Macron. L’attesa degli altri leader era durata diversi minuti. In quel lasso di tempo, il presidente americano era impegnato su Truth Social, dove aveva condiviso un video del conduttore Greg Gutfeld, che celebrava su Fox News l’accordo con l’Iran raggiunto dal presidente.  

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