Frosinone: spaccia nel suo bar, in casa nasconde droga e 26 mila euro, arrestato

Un 54enne di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, è stato arrestato per spaccio perché sorpreso a vendere cocaina nel suo locale. Nel suo bar i carabinieri, già da tempo, avevano notato un sospetto andirivieni di giovani. A termine degli appostamenti i militari hanno fatto irruzione e hanno svolto una perquisizione rinvenendo due strisce di cocaina su un vetro, pronte per essere inalate, e ben nascosti in altri spazi 120 involucri termosaldati contenenti la stessa droga già pronta per la vendita, per un totale di 80 grammi. La perquisizione ha permesso anche di rinvenire una ingente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, possibile provento della vendita dello stupefacente. Nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati altri 26.000 euro in contanti. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura di Frosinone. Sono in corso indagini per risalire alla filiera della droga.

