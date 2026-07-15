Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Francia, “diritto aiuto a morire” è legge. Macron: “Impegno mantenuto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Parlamento francese ha adottato definitivamente la legge sul ‘diritto all’aiuto a morire’ che consentirà ad alcuni malati gravi di ottenere, in certe condizioni, la somministrazione di un farmaco letale. L’Assemblea nazionale, a cui il governo aveva dato l’ultima parola, ha approvato il testo con 291 voti favorevoli e 241 contrari.  

Il presidente Emmanuel Macron, che su questa legge ha investito e che oggi rivendica di aver mantenuto l’impegno preso, ha ringraziato “tutti i deputati per il dibattito costruttivo e rispettoso”. “Nel 2022 avevo preso l’impegno di aprire la strada con i francesi. Con serietà, umiltà e nel pieno rispetto della nostra democrazia, questo impegno è stato mantenuto”, ha aggiunto.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

SHRO Gala Dinner, a Vico Equense raccolti 200.000 euro per la ricerca oncologica

22 Giugno 2026
Unione Europea

Ue, Arbia (Iniziativa 9 Maggio): “Allargamento positivo in ottica pace e democrazia”

17 Aprile 2024

Pomezia, ruba utensili di ferramenta al lavoro: arrestato e licenziato

1 Settembre 2017

Milano-Cortina, Qi fuori dal podio ma la Cina fa oro e bronzo negli aerials

20 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno