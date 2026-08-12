Foto con lo squalo, spopola il trend social che preoccupa gli Stati Uniti: “Rischio attacchi a riva”

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Lo squalo attirato con un esca vicino alla riva e poi lo scatto per immortalare il momento. E’ quanto mostrano alcuni video postati sui social. Un trend che fa discutere nel New Jersey, dove Bill Curtis, sindaco della cittadina balneare Bay Head, ha espresso preoccupazione per i rischi che questa pratica comporta, in particolare per il fatto che possa facilitare un potenziale attacco, riporta ‘Cbs News’. “Non è illegale pescare qui – ha detto – Non è illegale pescare squali, ma questo attira” più vicino alla spiaggia “i predatori che sono in cerca di cibo, e qui ci sono molti bagnanti”.

In un video diventato virale, si vede proprio un gruppo di persone che trascina uno squalo toro lungo 2 metri e mezzo sulla spiaggia, per poi scattare alcune foto. Curtis teme che l’esca utilizzata per attirare questi predatori all’apice della catena alimentare li stia portando pericolosamente vicino alla spiaggia e ai bagnanti ignari. “Mettere del cibo in acqua affinché i pesci lo mangino non fa altro che attirarli più vicino alla riva”, ha detto. Per catturare gli squali, alcuni pescatori remano verso acque più profonde, calano l’esca e poi tirano su gli squali con i mulinelli sulla spiaggia.

Una troupe della Cbs News ha intervistato il capitano di una barca, John Schaible, che ha illustrato come funziona la pesca di squali. Per Schaible le persone che pubblicano sui social le immagini dei loro incontri con gli squali “si stanno solo divertendo. Non li uccidono. Magari scattano un paio di foto e poi li lasciano andare”. A suo avviso non è pericoloso ciò che stanno facendo, ma il sindaco non è d’accordo: per Curtis serve “buonsenso e considerazione per tutti. Tutti possono coesistere, basta fare un po’ di attenzione a ciò che si fa”.

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