Forza Italia, Vincenzo Cari nominato nuovo responsabile dei rapporti con le province

“È motivo di grande orgoglio per me ricevere l’incarico di responsabile dei rapporti con le province dal coordinamento romano di Forza Italia. Milito in questo partito fin dalla sua nascita, e non ho mai fatto mancare il mio impegno sul territorio, da oggi però sento una grande responsabilità, per questo raddoppierò i miei sforzi per allargare la presenza di Forza Italia in tutta la Regione Lazio. Già nei prossimi giorni conto di organizzare le prime iniziative iniziando dai comuni della provincia di Roma”.

Vincenzo Cari, Forza Italia